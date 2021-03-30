Стали известны подробности утренней аварии и с троллейбусом На улице Героев Крут произошла авария с участием автомобиля и троллейбуса.

Сегодня, 5 апреля, около 10.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства Subaru Forester, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на троллейбус. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на руководителя автомобиля Subaru Forester админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.