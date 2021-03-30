В Глухове судили домашнего тирана за угрозы расчленить сожительницу: штраф 170 гривен С домашним насилием может столкнуться каждый. Однако, его часто недооценивают, находят ему оправдания или просто отрицают. Особенно часто - когда речь идет о насилии психологическом, а не физическом. В Глухове такие случаи не единичны.

Так, 30 марта в судебном заседании Глуховского горрайонного суда женщина сообщила, что ее сожитель постоянно в присутствии ребенка угрожает убить, порезать, расчленить ее лично и семью. Она очень напугана, даже стала бояться незнакомых мужчин на улице. Ссоры в доме частые.

Однажды, когда она вернулась домой с работы, мужчина беспричинно начал кричать, выражаться в ее сторону нецензурной бранью, говорил забирать вещи и идти, это все при ребенке. Родителям звонил и угрожал оторвать головы и убить. Такое поведение является для него нормой, иногда бил ее, за восемь лет совместной жизни раз семь. Ребенка бьет. Злоупотребляет алкогольными напитками.

Судом было постановлено привлечь мужчину к административной ответственности зач. 1 ст. 173-2 КУоАП. За домашнее насилие на него наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 170 гривен, пишет Глухів.інфо.