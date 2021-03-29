Сумчанин хочет стать главой НСТУ Сумчанин Николай Чернотицкий подал документы на конкурс главу правления АО «НСТУ».

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Цієї весни минає чотири роки, як я долучився до Суспільного. Чи зробили ми все, що планували? Так. Чи цього достатньо для сталості інституції? Однозначно, ні.

Нам довелось витягувати НСТУ з боргової ями та суспільного дна, до нас в гості приходили із перевірками та обшуками, нас залякували кримінальними справами, політичними наслідками та навіть особистими прокляттями. Ми виживали із половиною бюджету, створюючи чесні новини та суспільно-політичні ток-шоу по всій країні. Ми змогли розбудувати мережу радіо. Увірвались в діджитал та цінуємо кожного, хто щодня звертає увагу на наші повідомлення, коли приймає рішення — повсякденні та непересічні.

Навіть після всього пережитого, Суспільному не варто розраховувати на швидкі та легкі досягнення. Важка праця під постійним тиском, захищаючи незалежність та місію Суспільного, — єдине, що я можу гарантувати своїй команді на наступні чотири роки. Впевнений, що вони — одні з тих, хто готовий йти до кінця. Мої «The few»: Yaroslav Lodygin, Tetiana Kyselchuk, Dmitry Khorkin, Inna Grebeniuk, Родіон Кочубей.

Я подався на конкурс голови правління АТ «НСТУ».

Зураб Аласанія, дякую за довіру», - написал он.