Сумской водоканал считает, что не должен 43 млн грн за незаконное пользование подземными водами

Вчера на сайте Государственной экологической инспекции в Сумской области была обнародована информация о наложении штрафа в размере более 43 миллионов гривен на КП «Горводоканал» Сумского городского совета якобы из-за отсутствия специального разрешения на пользование недрами.
КП «Горводоканал» сообщает, что действует в рамках действующего законодательства, осуществляет забор воды из подземных горизонтов в соответствии с требованиями Кодекса Украины «О недрах» и имеет специальное разрешение на пользование недрами от 22.03.2000 № 2165.
Сумской водоканал обеспечивает горожан водой из добычи питьевых подземных вод с шести водозаборов: Пришибского, Лепеховского, Ново-Оболонского, Тополянского, Токаревского, Лучанского. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, для добычи воды предприятие должно иметь «Специальное разрешение на пользование недрами» от Государственной службы геологии и недр Украины и своевременно его продлевать. Для этого КП «Горводоканал», как недропользователем, в 2019 году было подано заявление в соответствующие органы, что позволило сохранить право на продление срока действия имеющегося спецразрешения.
По решению Государственной службы геологии и недр Украины, срок действия специального разрешения продлен до 22 марта 2040 года. Таким образом, КП «Горводоканал» добывал питьевую воду без нарушений законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов.