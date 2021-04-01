Сумской водоканал считает, что не должен 43 млн грн за незаконное пользование подземными водами КП «Горводоканал» сообщает на своем сайте, что соблюдает требования природоохранного законодательства.

Вчера на сайте Государственной экологической инспекции в Сумской области была обнародована информация о наложении штрафа в размере более 43 миллионов гривен на КП «Горводоканал» Сумского городского совета якобы из-за отсутствия специального разрешения на пользование недрами.

КП «Горводоканал» сообщает, что действует в рамках действующего законодательства, осуществляет забор воды из подземных горизонтов в соответствии с требованиями Кодекса Украины «О недрах» и имеет специальное разрешение на пользование недрами от 22.03.2000 № 2165.

Сумской водоканал обеспечивает горожан водой из добычи питьевых подземных вод с шести водозаборов: Пришибского, Лепеховского, Ново-Оболонского, Тополянского, Токаревского, Лучанского. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, для добычи воды предприятие должно иметь «Специальное разрешение на пользование недрами» от Государственной службы геологии и недр Украины и своевременно его продлевать. Для этого КП «Горводоканал», как недропользователем, в 2019 году было подано заявление в соответствующие органы, что позволило сохранить право на продление срока действия имеющегося спецразрешения.

По решению Государственной службы геологии и недр Украины, срок действия специального разрешения продлен до 22 марта 2040 года. Таким образом, КП «Горводоканал» добывал питьевую воду без нарушений законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов.