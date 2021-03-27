На Сумщине спасатели освободили водителя из деформированного в результате ДТП грузовика 26 марта в 13:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге «Сумы-Полтава», вблизи с. Боромля Ахтырского района грузовик «Volvo» с полуприцепом съехала в кювет и перевернулась на бок.

На место вызова прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части из г. Тростянец. Как было установлено, водители проезжающих авто, которые стали свидетелями ДТП, прибежали на помощь. Однако водителю грузовика, которого зажало деформированными конструкциями авто, самостоятельно люди помочь не смогли.

Грузовик оказалась в зарослях, поэтому для проведения спасательно-аварийных работ пришлось бензопилой расчищать прилегающую территорию. После этого с помощью спецоборудования спасатели освободили водителя грузовика и передали работникам «скорой». Пострадавшего доставили в больницу в г. Тростянец.

Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также активное участие в операции приняли свидетели ДТП - водители проезжающих авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.