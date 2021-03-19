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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные 6 раз тушили возгорание сухостоя

В течение 26 марта пожарно-спасательные подразделения 6 раз тушили пожары сухой растительности в городах Ахтырка, Ромны, Конотоп и на территории Краснопольской, Дружбовский объединенных территориальных громад.

Так, в 11:28 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности на ул. Киевской в г. Ахтырка. На место вызова прибыл дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, пламя охватило камыш на значительной площади. В 11:59 пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня, а в 12:30 - ликвидировали пожар.

В 13:56 дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части из пгт Краснополье был вызван в с. Михайловка Краснопольской ОТГ. На окраине села вспыхнула сухая растительность. Порывами ветра возгорание стремительно распространялось в сторону территории местного агропредприятия и жилого сектора. В 15:15 пожарные локализовали пожар, отвернув опасность от 2 сооружений агропредприятия и 4 жилых домов. В 15:41 огонь ликвидировали.

Уже в 14:56 поступила информация о пожаре в с. Бугор Дружбовской ОТГ. На тушение прибыли дежурное отделение государственного пожарно-спасательного поста из г. Дружба. Как было установлено, пламя охватило сухую растительность на значительной площади. В 15:40 пожарные остановили дальнейшее распространение пламени и предотвратили опасность от 3 жилых домов и лесного массива. В 16:09 пожар был ликвидирован.

В 18:19 дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части был вызван в с. Подлипное г. Конотоп. Как было установлено, на значительной площади загорелись остатки сухой растительности. Порывами ветра пламя быстро распространялось в сторону жилого сектора. В 20:14 пожарные локализовали возгорание, а в 20:50 ликвидировали пожар.

В этот же день отделения дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части дважды тушили возгорание сухой растительности в г. Ромны на улицах Партизанский спуск и Киевской. Первая информация о пожаре поступила в 15:38, а вторая - в 22:27.

Всего на тушение 6-ти пожаров сухой растительности привлекалось 33 человека личного состава и 8 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Спасатели отмечают, что с потеплением выросла пожарная опасность, поэтому гражданам нужно быть осторожными с огнем, не сжигать сухостой и мусор, не провоцировать пожары в природных экосистемах, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звонить по номеру «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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