Бывший гендиректор «Сумского НПО» подозревается в безосновательной невыплате почти 100 млн грн зарплаты Сумской областной прокуратурой 18 марта сообщено о подозрении бывшему генеральному директору открытого акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» по факту невыплаты заработной платы гражданам более чем за один месяц (ч. 1 ст. 175 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые были на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно на протяжении 16 месяцев не выплачивал заработную плату в размере около 100 млн грн 5553 работникам предприятия.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.