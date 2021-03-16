Бывший гендиректор «Сумского НПО» подозревается в безосновательной невыплате почти 100 млн грн зарплаты

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые были на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно на протяжении 16 месяцев не выплачивал заработную плату в размере около 100 млн грн 5553 работникам предприятия.
Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.