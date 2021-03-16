На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на 4-х хозяев 18 марта в 17:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома на 4-х хозяев по ул. Заводская в пгт Угроеды на Краснопольщине.

О пожаре сообщил владелец одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду пгт Угроеды.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачено стену на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания.

В 17:51 возгорание локализовали, а в 18:30 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного и 1 автомобиль и 3 работника местной пожарной команды пгт Угроеды.