На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на 4-х хозяев

О пожаре сообщил владелец одной из квартир, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду пгт Угроеды.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачено стену на площади до 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания.
В 17:51 возгорание локализовали, а в 18:30 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного и 1 автомобиль и 3 работника местной пожарной команды пгт Угроеды.