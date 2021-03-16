В Ромнах подняли тарифы на тепло и горячую воду Об этом сообщает сайт Роменского городского совета.

«Принято решение о корректировке тарифа на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по поставке тепловой энергии, которые предоставляет коммунальное предприятие« Ромныкоммунтепло» для нужд бюджетных учреждений, религиозных организаций и других категорий потребителей, в размере 2461,94 грн / Гкал (с НДС), на услугу по снабжению горячей воды для нужд бюджетных учреждений - в размере 139,96 грн (с НДС)», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли 17 марта на исполкоме Роменского городского совета.

Напомним, что ранее тариф на тепловую энергию составил 1715,69 грн / Гкал, а горячую воду - 103,35 грн / Гкал, пишет Ромны 24.