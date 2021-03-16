До конца марта Сумщина должна получить 10 новых автомобилей «скорой»

Приказ об их распределении подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 416 «скорых» будут отправлены в регионы в соответствии с договорами, заключенными Государственным предприятием «Медицинские закупки Украины».
273 автомобиля - типа В. Это стандартные линейные «скорые», самые распространенные в использовании. Еще 143 автомобиля - типа С. Это так называемые реанимобили, которые особенно нужны во время пандемии COVID-19.
Общая сумма средств, потраченная из государственного бюджета на закупку специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи, - 728 млн гривен. Комплектация оборудования впервые осуществлена по стандарту Евросоюза.
Распределены автомобили следующим образом:
Волынская область - 10;
Днепропетровская - 25;
Житомирская - 25;
Запорожская - 26;
Закарпатская - 9;
Ивано-Франковская - 26;
Кировоградская - 43;
Киевская - 42;
Луганская - 28;
Львовская - 50;
Николаевская - 20;
Ровенская - 18;
Сумская - 10;
Харьковская - 24;
Херсонская - 6;
Хмельницкая - 9;
Черкасская - 8;
Черновицкая - 23;
Черниговская - 14;
Сейчас в Украине, по имеющимся официальным данным, работает 2947 автомобилей экстренной медицинской помощи, из них примерно 700 - со сроком эксплуатации более 10 лет, свыше 1600 - 5-10 лет.