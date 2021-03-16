До конца марта Сумщина должна получить 10 новых автомобилей «скорой» До конца марта каждая область получит новые автомобили скорой помощи.

Приказ об их распределении подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 416 «скорых» будут отправлены в регионы в соответствии с договорами, заключенными Государственным предприятием «Медицинские закупки Украины».

273 автомобиля - типа В. Это стандартные линейные «скорые», самые распространенные в использовании. Еще 143 автомобиля - типа С. Это так называемые реанимобили, которые особенно нужны во время пандемии COVID-19.

Общая сумма средств, потраченная из государственного бюджета на закупку специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи, - 728 млн гривен. Комплектация оборудования впервые осуществлена по стандарту Евросоюза.

Распределены автомобили следующим образом:

Волынская область - 10;

Днепропетровская - 25;

Житомирская - 25;

Запорожская - 26;

Закарпатская - 9;

Ивано-Франковская - 26;

Кировоградская - 43;

Киевская - 42;

Луганская - 28;

Львовская - 50;

Николаевская - 20;

Ровенская - 18;

Сумская - 10;

Харьковская - 24;

Херсонская - 6;

Хмельницкая - 9;

Черкасская - 8;

Черновицкая - 23;

Черниговская - 14;

Сейчас в Украине, по имеющимся официальным данным, работает 2947 автомобилей экстренной медицинской помощи, из них примерно 700 - со сроком эксплуатации более 10 лет, свыше 1600 - 5-10 лет.