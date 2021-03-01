Выпускница сумского вуза в ТОП-6 в персьюте Гонка преследования у женщин на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место ожидалась украинскими болельщиками, как никакой другой персьют в нынешнем сезоне.

Впервые наша спортсменка стартовала настолько близко к лидеру – выпускница СумГУ Юлия Джима после феерического спринта, сегодня стартовала второй всего черед девять секунд после Тирил Экхофф, пишет biathlon.com.ua.

И Юля не обманула ожиданий фанатов, оставаясь в борьбе за призовые места до последних сотен метров гонки. Жаль, немного не хватило той точности, которая приносила нашей спортсменке два подиума в нынешнем сезоне: два круга штрафа – относительно неплохой результат стрельбы, как для тяжелых ветровых условий, в которых проходил персьют. Однако более быстрые конкурентки этих ошибок не простили…

На последний круг дистанции украинка вышла третьей, однако в считанных секундах позади были еще три соперницы, которые быстро догнали Юлю, а к финишу отцепили нашу биатлонистку от борьбы за подиум на финишной прямой. Итог персьюта для Джимы – шестой результат и цветочная церемония! Отличный итог!

Бороться за победу сегодня ни у Джимы, ни у кого-либо еще из соперниц шансов не было: Тирил Экхофф была невероятно быстра, и даже три круга штрафа не помешали норвежке сделать золотой дубль Нове-Место, к тому же с солидным перевесом. На финише лидер Кубка мира опередила ставшую второй Дениз Херрманн на 24 секунды. Немка, к слову, изрядно удивила, став одной из немногих участниц гонки, ограничившихся всего одним кругом штрафа. А бронзу в остром соперничестве отвоевала Марте Олсбю Ройселанд.

Дарье Блашко, очевидно, непросто дался старт второй день подряд. По дистанции Даша ощутимо уступала соперницам, но выручила стрельба, оказавшаяся более качественной, чем у большинства непосредственных конкуренток. В итоге Блашко сумела сохранить свое стартовое 16-е место, в очередной раз подтвердив очень неплохой уровень готовности во второй половине сезона.

Уроженка Сум Анастасия Меркушина испортила себе гонку уже первым рубежом, на котором она после трех кругов штрафа откатилась с 22-го места на 52-е. Но дальше Настя проявила характер! Собрав волю и нервы в кулак, Меркушина на последующих трех рубежах допустила всего одну ошибку и к финишу почти вернулась на исходные позиции в третьем десятке, финишировав 29-й.

Единственной из наших девушек добившейся прогресса по позициям в персьюте стала сумчанка Валя Семеренко, отыгравшая семь мест, несмотря на три штрафа в гонке. Последний круг Семеренко шла в той же группе, что и Меркушина, но у Насти получился более резкий и мощный финиш, которым Валя сегодня похвастать не смога: 33-й результат.

Наконец, последняя из пяти украинок в гонке Елена Пидгрушная больше других подруг по сборной ошибалась в стрельбе, что не позволило ей заработать кубковые очки: 42-е место при пяти промахах.

За два этапа до окончания борьбы за Большой хрустальный глобус, перевес Тирил Экхофф выглядит уже очень внушительно: после первого из двух этапов в Нове-Место она опережает соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд на 80 очков. Две украинки, занимавшие позиции в топ-тридцатке благодаря успешным стартам поправили свои дела: Юлия Джима поднялась на 19-ю строчку, а Дарья Блашко – на 27-ю.

В зачете Малого глобуса в персьютах Экхофф – также безоговорочный фаворит, поскольку выиграл пять из шести состоявшихся гонок преследования в сезоне! И уже после следующего этапа может досрочно оформить обладание очередным трофеем сезона.

Преследование. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+0+1+2) 27:28,0

2. Дениз Херрманн (1+0+0+0) +24,0

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+1) +29,9

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6. Юлия Джима (1+0+1+0) +39,8

16. Дарья Блашко (1+0+2+0) +2:01,4

29. Анастасия Меркушина (3+1+0+0) +2:48,3

33. Валя Семеренко (1+0+1+1) +2:53,0

42. Елена Пидгрушная (2+1+1+1) +3:29,3