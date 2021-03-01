В Ахтырке спасатели помогли спустить с дерева кота (видео)

Звонили местные жители, которые сообщили, что на дереве уже вторые сутки находился кот, который не мог самостоятельно спуститься вниз.
На место вызова прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части. По лестнице спасатель поднялся на дерево, откуда с высоты около 4,5 м снял животное. Белого пушистого кота он спустил на землю и передал местной жительнице.
Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.