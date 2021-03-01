Сумские тхекводнистки с медалями турнира в Киеве 6 марта в Киеве состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ «Taekwondo cup».

Соревнования собрали 900 спортсменов из Украины, Молдовы, Эстонии и Беларуси.

Сумчане из спортивного клуба «Звёзды Олимпа» завоевали 5 медалей.

Первое место: Павленко Алиса - 3 поединка, два из которых закончила досрочно, не дав соперниц взять не единого балла; Мяснянкина Елизавета - 3 боя, все досрочно; Гайворонская Настя - 4 боя, два из них досрочно.

Второе место - Нефёдова Варвара - провела 4 поединка, с каждым боем обстановка на доянге накалялась, но благодаря стараниям, удалось выйти в финал, где к сожалению уступила сопернице из Киева; Удовиченко Валерия - 3 боя, каждый из них был непростым, но отработав на максимум - вышла в финал, где проиграла другой сумчанке.

Еще двое спортсменов - Никитенко Антон и Кренцыглов Дмитрий - к сожалению, не завоевали медали, но показали достойные поединки.