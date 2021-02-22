На Сумщине еще 132 случая заболевания COVID-19 На утро 3 марта в Сумской области подтверждено уже 48 856 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За вторник добавилось 132 случая.

В Украине 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3486 человек; летальных случаев - 185; выздоровели - 5118 человек; осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32410).

За все время пандемии в Украине заболело - 1364705 человек; выздоровели - 1182036 человек; летальных исходов - 26 397; проведения ПЦР-тестов - 6983925.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 655 случаев;

- Винницкая область - 577 случаев;

- Волынская область - 211 случаев;

- Днепропетровская область - 238 случаев;

- Донецкая область - 232 случая;

- Житомирская область - 296 случаев;

- Закарпатская область - 479 случаев;

- Запорожская область - 219 случаев;

- Ивано-Франковская область - 640 случаев;

- Киевская область - 427 случаев;

- Кировоградская область - 85 случаев;

- Луганская область - 47 случаев;

- Львовская область - 403 случая;

- Николаевская область - 197 случаев;

- Одесская область - 309 случаев;

- Полтавская область - 148 случаев;

- Ривненская область - 217 случая;

- Сумская область - 132 случая;

- Тернопольская область - 343 случая;

- Харьковская область - 394 случая;

- Херсонская область - 40 случаев;

- Хмельницкая область - 295 случаев;

- Черкасская область - 130 случаев;

- Черновицкая область - 495 случаев;

- Черниговская область - 59 случаев.