На Сумщине еще 132 случая заболевания COVID-19

За вторник добавилось 132 случая.
В Украине 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3486 человек; летальных случаев - 185; выздоровели - 5118 человек; осуществлено тестирований за сутки - 85 043 (в том числе методом ПЦР - 34945, методом ИФА - 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32410).
За все время пандемии в Украине заболело - 1364705 человек; выздоровели - 1182036 человек; летальных исходов - 26 397; проведения ПЦР-тестов - 6983925.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 655 случаев;
- Винницкая область - 577 случаев;
- Волынская область - 211 случаев;
- Днепропетровская область - 238 случаев;
- Донецкая область - 232 случая;
- Житомирская область - 296 случаев;
- Закарпатская область - 479 случаев;
- Запорожская область - 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 640 случаев;
- Киевская область - 427 случаев;
- Кировоградская область - 85 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 403 случая;
- Николаевская область - 197 случаев;
- Одесская область - 309 случаев;
- Полтавская область - 148 случаев;
- Ривненская область - 217 случая;
- Сумская область - 132 случая;
- Тернопольская область - 343 случая;
- Харьковская область - 394 случая;
- Херсонская область - 40 случаев;
- Хмельницкая область - 295 случаев;
- Черкасская область - 130 случаев;
- Черновицкая область - 495 случаев;
- Черниговская область - 59 случаев.