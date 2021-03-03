На Сумщине 48 855 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 3 марта в Сумской области 48855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 132 человек (Белопольский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 3, Конотоп - 6, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 8, Роменский район - 2, Сумы - 81, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 2, Ямпольский район - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 678 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 6 (Конотоп - 1, Кролевецкий район - 2, Сумы - 1, Сумской район - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46346 человек, из них за минувшие сутки - 169 (Белопольский район - 1, Бурынский район - 36, Конотоп - 38, Кролевецкий район - 21, Лебедин - 4, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 2, Путивльский район - 9, Ромны - 5, Роменский район - 1, Сумы - 32, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 10, Ямпольский район – 5).