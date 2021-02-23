Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:06173

У Сумах проведуть фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка

У Сумах пройде фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

За інформацією обласного Департаменту освіти і науки, участь у конкурсі візьмуть 24 учні закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини.

Задля піднесення престижу української мови і літератури в молодого покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури,виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвитку їх творчого потенціалу в місті Суми буде проведено фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Передбачається урочисте відкриття конкурсу, ушанування переможців ІІІ етапу, виконання конкурсних завдань учасниками.

Довідково. Урочисте відкриття ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбудеться 6 березня 2021 року о 08.30 на базі Сумської спеціалізованої школи № 9 (м. Суми, вул.Даргомижського, 3).

 
 
 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 48 855 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:45
Что принесет сумчанам циклон с северо-востока?
Сегодня 17:37
Селу на Сумщине вернули историческое название
Сегодня 16:52
На Сумщине чиновницу Госгеокадастра подозревают в незаконной передаче в частную собственность 78 га земли
Сегодня 16:47
В Сумах столкнулись «Шкода» и «Хонда»
Сегодня 16:43
На Сумщине полиция оперативно нашла несовершеннолетних беглянок
Сегодня 16:19
У Сумах проведуть фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
Сегодня 16:06
Сумчан запрошують на українське кіно
Сегодня 15:25
В Украине ужесточили наказание телефонным террористам
Сегодня 15:05
В Сумах очередная авария
Сегодня 14:45
В Сумах поймали 17-летнего магазинного вора
Сегодня 14:30
Ночью на Сумщине грузовик въехал в отбойник
Сегодня 13:56
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.