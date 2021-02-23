За інформацією обласного Департаменту освіти і науки, участь у конкурсі візьмуть 24 учні закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини.

Задля піднесення престижу української мови і літератури в молодого покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури,виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвитку їх творчого потенціалу в місті Суми буде проведено фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Передбачається урочисте відкриття конкурсу, ушанування переможців ІІІ етапу, виконання конкурсних завдань учасниками.

Довідково. Урочисте відкриття ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбудеться 6 березня 2021 року о 08.30 на базі Сумської спеціалізованої школи № 9 (м. Суми, вул.Даргомижського, 3).