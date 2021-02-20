В Сумах разыграли Кубок области по баскетболу

В соревнованиях приняли участие четыре команды, которые сначала сыграли по кругу.
В итоге победу и возможность поднять Кубок над головой получили юные баскетболисты из КДЮСШ №1 (Сумы), которые в напряженном финале победили «Казаков» с Ромен 48:37. Третье место завоевали баскетболисты «Барса» (Шостка), которые победили «Партизанов» из Путивля - 59:33.
Результаты:
27.02.2021
14:00 «Казаки» (Ромны) - «Барса» (Шостка) 46:39 (11:6, 10:8, 12:12, 13:13).
15:30 КДЮСШ №1 (Сумы) - «Партизан» (Путивль) 97:23 (20:2, 20:4, 34:11, 23:6).
17:00 «Партизан» (Путивль) - «Казаки» (Ромны) 53:65 (13:31, 14:8, 8:17, 18:10).
18:15 «Барса» (Шостка) - КДЮСШ №1 (Сумы) 32:59 (4:9, 9:6, 13:19, 6:25).
28.02.2021
9:00 «Казаки» (Ромны) - КДЮСШ №1 (Сумы) 47:49 (6:17, 12:17, 15:5, 14:10).
10:15 «Барса» (Шостка) - «Партизан» (Путивль) 65:38 (19:8, 22:17, 14:0, 10:13).
Турнирная таблица
1 КДЮСШ №1 (Сумы) 3 0
2 «Казаки» (Ромны) 2 1
3 «Барса» (Шостка) 1 2
4 «Партизан» (Путивль) 0 3
12:00 Матч за 3-4 место
«Барса» (Шостка) - «Партизан» (Путивль) 59:33 (19:8, 13:2, 15:18, 12:5).
13:00 Финал
«Казаки» (Ромны) - КДЮСШ №1 (Сумы) 37:48 (11:11, 10:10, 8:12, 8:15).
MVP турнира - Тютькин Максим (КДЮСШ №1)
Лучший нападающий - Задко Иван («Барса»)
Лучший защитник - Соколов Владислав («Партизан»)
Лучший снайпер - Марченко Никита «Казаки» (Ромны)