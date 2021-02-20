В Сумах разыграли Кубок области по баскетболу Кубок Сумской области по баскетболу среди юношей 2006 г.р. и младше прошел 27-28 февраля.

В соревнованиях приняли участие четыре команды, которые сначала сыграли по кругу.

В итоге победу и возможность поднять Кубок над головой получили юные баскетболисты из КДЮСШ №1 (Сумы), которые в напряженном финале победили «Казаков» с Ромен 48:37. Третье место завоевали баскетболисты «Барса» (Шостка), которые победили «Партизанов» из Путивля - 59:33.

Результаты:

27.02.2021

14:00 «Казаки» (Ромны) - «Барса» (Шостка) 46:39 (11:6, 10:8, 12:12, 13:13).

15:30 КДЮСШ №1 (Сумы) - «Партизан» (Путивль) 97:23 (20:2, 20:4, 34:11, 23:6).

17:00 «Партизан» (Путивль) - «Казаки» (Ромны) 53:65 (13:31, 14:8, 8:17, 18:10).

18:15 «Барса» (Шостка) - КДЮСШ №1 (Сумы) 32:59 (4:9, 9:6, 13:19, 6:25).

28.02.2021

9:00 «Казаки» (Ромны) - КДЮСШ №1 (Сумы) 47:49 (6:17, 12:17, 15:5, 14:10).

10:15 «Барса» (Шостка) - «Партизан» (Путивль) 65:38 (19:8, 22:17, 14:0, 10:13).

Турнирная таблица

1 КДЮСШ №1 (Сумы) 3 0

2 «Казаки» (Ромны) 2 1

3 «Барса» (Шостка) 1 2

4 «Партизан» (Путивль) 0 3

12:00 Матч за 3-4 место

«Барса» (Шостка) - «Партизан» (Путивль) 59:33 (19:8, 13:2, 15:18, 12:5).

13:00 Финал

«Казаки» (Ромны) - КДЮСШ №1 (Сумы) 37:48 (11:11, 10:10, 8:12, 8:15).

MVP турнира - Тютькин Максим (КДЮСШ №1)

Лучший нападающий - Задко Иван («Барса»)

Лучший защитник - Соколов Владислав («Партизан»)

Лучший снайпер - Марченко Никита «Казаки» (Ромны)