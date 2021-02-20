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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:16780

На Сумщине произошло смертельное ДТП

Сегодня, 28 февраля, около 17.00 на автодороге вблизи села Становая Ахтырского района столкнулись автомобили «Дэу Нубира» под управлением 50-летнего водителя и ВАЗ-2106 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ-2106 погиб на месте происшествия. Оба водителя и еще одного пассажира госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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