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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские юниоры провалились на чемпионате мира

Впервые на Юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе никто из наших спортсменов не сумел пробиться в тридцатку лучших.

Хотя начало было вполне обнадеживающим. Глуховчанин Роман Боровик показал довольно неплохую скорость на разгоне, и после чистой первой стрельбы вышел на дистанцию всего в восьми секундах от лидировавшего на тот момент словенца Алекса Цисара. Но дальше у Романа начались проблемы в стрельбе, и на финише с четырьмя минутами штрафа он показал 47-е время, пишет biathlon.com.ua.

Лучшим снайпером среди украинцев в этой гонке стал Арсен Бочок, ограничившийся двумя промахами при очень высокой скорострельности (второе время нахождения на рубежах среди всех участников). Но… набившая оскомину фраза о скорости и в этот раз звучит, как главный фактор низкого результата – только 44-е место на финише.

Те же два штрафа, но несколько более высокую скорость, чем у Бочка, продемонстрировал сегодня Владислав Романчич, который с 37-м результатом и стал лучшим в нашей команде. У четвертого нашего участника сумчанина Евгения Ивченко работа на рубеже оказалась наименее качественной – пять штрафных минут, и как итог – 77-я позиция. Приходится констатировать, что по времени чистого хода трое из четырех наших ребят не попали в 80 быстрейших на дистанции…

А медали были разыграны в очень интересной борьбе! Первый серьезный ориентир установил тот самый Алекс Цисар, который промахнулся только один раз – на последнем рубеже. Все шансы превзойти результат словенца были у юниора из Италии Давида Цингерле, но, идя на золото, он в решающий момент допустил три промаха (!), с которыми в итоге не попал даже в десятку лучших.

Время Цисара оставалось победным до последних стартовых номеров, когда обойти его все-таки сумел немец Филипп Липовитц, который стартовал 92-м из 99-ти участников и с одной штрафной минутой опередил словенца на 11 секунд, завоевав золото чемпионата мира! Судьба бронзы также решилась в последний момент. Француз Эмильен Клод, стартовавший еще позже Липовитца, 97-м, ворвался на подиум, несмотря на две минуты штрафа.

Дни отдыха пока на этом чемпионате не предусмотрены – завтра юноши и девушки разыграют медали в спринте.

Индивидуальная гонка. Юниоры

1.  Филипп Липовиц (0+0+1+0)  38:37,1

2.  Алекс Цисар (0+0+0+1)  +11,0

3.  Эмильен Клод (0+1+0+1)  +37,9

...

37.  Владислав Романчич (1+0+1+0)  +4:08,5

44.  Арсен Бочок (1+0+1+0)  +4:17,8

47.  Роман Боровик (0+1+1+2)  +4:34,4

77.  Евгений Ивченко (0+2+1+2)  +8:24,0

Спорт
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Василь Хома
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