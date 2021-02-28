На Сумщине еще 125 случаев заболевания коронавирусом На утро 28 февраля в Сумах подтверждено уже 48 566 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 125 случаев. Выздоровело 43, - всего 46003. Умер 1, - всего 671. Лечатся 1892.

В Украине 5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3218 человек; выписаны из больниц - 3005 человек; летальных исходов - 89; выздоровели - 1702 человека; осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194.

За все время пандемии в Украине заболело - 1347849 человек; выздоровели - 1170023 лица; летальных исходов - 25 982; проведения ПЦР-тестов - 6906179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 208 случаев;

- Винницкая область - 558 случаев;

- Волынская область - 94 случая;

- Днепропетровская область - 334 случая;

- Донецкая область - 164 случая;

- Житомирская область - 528 случаев;

- Закарпатская область - 423 случая;

- Запорожская область - 98 случаев;

- Ивано-Франковская область - 734 случая;

- Киевская область - 351 случай;

- Кировоградская область - 30 случаев;

- Луганская область - 17 случаев;

- Львовская область - 399 случаев;

- Николаевская область - 149 случаев;

- Одесская область - 144 случая;

- Полтавская область - 58 случаев;

- Ривненская область - 120 случаев;

- Сумская область - 125 случаев;

- Тернопольская область - 218 случаев;

- Харьковская область - 276 случаев;

- Херсонская область - 36 случаев;

- Хмельницкая область - 237 случаев;

- Черкасская область - 51 случай;

- Черновицкая область - 411 случаев;

- Черниговская область - 60 случаев.