Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:51520

На Сумщине еще 125 случаев заболевания коронавирусом

На утро 28 февраля в Сумах подтверждено уже 48 566 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 125 случаев. Выздоровело 43, - всего 46003. Умер 1, - всего 671. Лечатся 1892.

В Украине 5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3218 человек; выписаны из больниц - 3005 человек; летальных исходов - 89; выздоровели - 1702 человека; осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194.

За все время пандемии в Украине заболело - 1347849 человек; выздоровели - 1170023 лица; летальных исходов - 25 982; проведения ПЦР-тестов - 6906179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 208 случаев;

- Винницкая область - 558 случаев;

- Волынская область - 94 случая;

- Днепропетровская область - 334 случая;

- Донецкая область - 164 случая;

- Житомирская область - 528 случаев;

- Закарпатская область - 423 случая;

- Запорожская область - 98 случаев;

- Ивано-Франковская область - 734 случая;

- Киевская область - 351 случай;

- Кировоградская область - 30 случаев;

- Луганская область - 17 случаев;

- Львовская область - 399 случаев;

- Николаевская область - 149 случаев;

- Одесская область - 144 случая;

- Полтавская область - 58 случаев;

- Ривненская область - 120 случаев;

- Сумская область - 125 случаев;

- Тернопольская область - 218 случаев;

- Харьковская область - 276 случаев;

- Херсонская область - 36 случаев;

- Хмельницкая область - 237 случаев;

- Черкасская область - 51 случай;

- Черновицкая область - 411 случаев;

- Черниговская область - 60 случаев.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 48 566 случаев заболевания COVID-19
Сегодня 09:19
На Сумщине уже 48441 случай заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:12
Капітальний ремонт поблизу КПП «Катеринівка» відновлюється після вимушеної перерви
Сегодня 10:29
У Лебедині збирають кошти на встановлення пам’ятного знаку художнику Кричевському
Сегодня 09:41
На Сумщине еще 125 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:51
В центре Сум на переходе сбили 13-летнюю девочку
Вчера 21:04
Сумской биатлонист стартовал на юниорском чемпионате мира
Вчера 19:17
“Ми втомились від бруду!”: у Глухові пройшов мітинг на підтримку вчительки
Вчера 16:29
На Сумщине в открытый люк провалился 5-летний ребенок
Вчера 15:40
ГК «СумДУ» снова сильнее «Южной Пальмиры»
Вчера 15:35
Сумские футзалисты вышли в финал четырёх кубка Украины
Вчера 15:20
Определились призеры чемпионата Сумщины по хоккею
Вчера 15:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Лесі Українці - 150
25.02.2021 12:05
Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
24.02.2021 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
22.02.2021 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
22.02.2021 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
22.02.2021 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
22.02.2021 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.