На Сумщине 48 566 случаев заболевания COVID-19 По состоянию на 28 февраля в Сумской области 48566 случая заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 125 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 5, Глухов - 3, Конотоп – 14, Конотопский район - 6, Кролевецкий район - 23, Лебедин - 6, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 38, Сумской район - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 671 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46003 человек, из них за минувшие сутки - 43 (Белопольский район - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 18, Сумы – 17, Сумской район - 5).