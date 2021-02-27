В центре Сум на переходе сбили 13-летнюю девочку В ДТП в областном центре пострадала несовершеннолетняя девушка.

Автопроисшествие произошло 26 февраля, около 20.00, на перекрестке улиц Героев Сумщины-Набережная реки Сумки и проспекта Тараса Шевченко.

Предварительно, 22-летняя женщина, управляя автомобилем Honda CR-V, не предоставила преимущества в движении и допустила наезд на 13-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Вследствие ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Девочку доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Проводится проверка.