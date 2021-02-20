В Сумах маршрутка въехала в легковушку: четверо пострадавших

Автопроисшествие произошло 24 февраля около 15.00 на автодороге между селом Песчаное и Сумами.
Выяснилось, что 60-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством «Рута», не придерживался безопасной скорости и дистанции и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Yaris. Водитель легковушки как раз остановилась, чтобы почистить лобовое стекло своего авто.
В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения: 9-летняя и 50-летняя пассажирки маршрутного автомобиля, а также 47-летняя водитель Toyota Yaris и ее 23-летний пассажир.
Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу для оформления необходимых материалов.