В Сумах маршрутка въехала в легковушку: четверо пострадавших 4 человека, среди них несовершеннолетний, травмированы в результате ДТП вблизи Сум.

Автопроисшествие произошло 24 февраля около 15.00 на автодороге между селом Песчаное и Сумами.

Выяснилось, что 60-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством «Рута», не придерживался безопасной скорости и дистанции и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Yaris. Водитель легковушки как раз остановилась, чтобы почистить лобовое стекло своего авто.

В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения: 9-летняя и 50-летняя пассажирки маршрутного автомобиля, а также 47-летняя водитель Toyota Yaris и ее 23-летний пассажир.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу для оформления необходимых материалов.