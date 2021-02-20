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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:12307

На Сумщине началась кампания по вакцинации от COVID-19 (видео)

Вечером 24 февраля вакцина производства Oxford / AstraZeneca прибыла в Сумскую область.

Сегодня на территории Сумского областного клинического госпиталя для ветеранов войны были проведены первые прививки против СОVID-19. Первым вакцинированным стал врач-анестезиолог Дмитрий Белобров. За ним врачи наблюдали 30 минут, сейчас он уже находится дома.

В течение недели будет проведена первая вакцинация первого этапа в области, вторая доза вакцины будет введена пациентам через четыре недели.

В течение месяца должен пройти первый этап – вакцинация около 2700 человек. Далее по заявке управления здравоохранения облгосадминистрации в Сумскую область будут поступать следующие партии вакцины. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Вторым вакцинированным пациентом была врач Сумского областного госпиталя для ветеранов войны Наталья Зеленская, которая с 26 октября работает в отделении для оказания помощи больным COVID-19.

«Чувствую себя хорошо, никаких изменений, которые бы отличали мое самочувствие «до и после» нет. Готова идти работать, - рассказала она. - Решение о вакцинации - сознательное. Ведь с конца октября прошлого года я каждый день вижу больных, как с легким, так и тяжелым течением болезни, 6 месяцев назад сама переболела. Поэтому если есть возможность защититься от болезни с помощью вакцины - я защищаюсь. Вакцинации формирует иммунитет к вирусу, помогает предупредить инфицирование и даже если вы заболеете, то перенесете болезнь легче».

Врач мобильной бригады Наталья Дмитренко рассказала, что сейчас уже вакцинировано 6 человек, все они чувствуют себя хорошо.

«Мы прошли соответствующее обучение по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer / BioNTech и AstraZeneca». Нас учили особенностям хранения вакцины, правильному введению, рассказывали о возможных побочных реакциях и какую оказывать первую медицинскую помощь, в случае необходимости, - говорила она. - Я тоже планирую вакцинироваться. Это безопасно. Вакцины не могут вызвать заболевания COVID-19, ведь не содержат активных вирусов. Я призываю всех вакцинироваться, ведь это единственный способ защититься от COVID-19».

«90% работников областного госпиталя приняли сознательное решение о прививки, - рассказала директор Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны Инесса Савенко. - Хочу сказать, что вакцинироваться или нет - это сознательный выбор каждого нашего работника. Я и сама планирую это сделать».

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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