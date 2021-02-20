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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині визначено переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2021»

Другий тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2021» відбувся 24 лютого.

Під час конкурсного завдання – самопрезентація «Моє педагогічне кредо», що проходило у форматі онлайн, учасники поділилися власними професійно-творчими надбаннями та перспективами щодо пізнавальної, творчої, пошукової, науково-дослідницької роботи з вихованцями закладу.

Оцінювання конкурсантів здійснювало фахове журі у складі науково-педагогічних працівників Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

За підсумками конкурсних заходів переможцями та призерами обласного етапу конкурсу стали:

за туристсько-краєзнавчим напрямом позашкільної освіти –

І місце – Наталія ОЛІЙНИК, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

ІІ місце – Тетяна ЧУМАЧЕНКО, керівник гуртка Комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради «Центр дитячої та юнацької творчості»;

ІІІ місце – Валентина ШЕЛУДЧЕНКО, керівник гуртка Комунального закладу «Недригайлівський будинок дитячої та юнацької творчості Недригайлівської селищної ради»;

за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти –

І місце – Віта АКІМЕНКО, керівник гуртка Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

ІІ місце – Людмила КОЖЕНКО, керівник гуртка Конотопської станції юних натуралістів Конотопської міської ради Сумської області;

Ірина ДУДЧЕНКО, керівник гуртка Комунальної організації (установа, заклад) Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області;

ІІІ місце – Вікторія ЛЕЩЕНКО, керівник гуртка Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області;

Юлія КОЖЕДУБ, керівник гуртка Ямпільської станції юних натуралістів Ямпільської селищної ради;

за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти:

І місце – Анастасія ФЕДОРОВА, керівник гуртка Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва;

ІІ місце – Анастасія ОХРОМЄЄВА, керівник гуртка Комунального позашкільного навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді»;

Світлана КРАВЧЕНКО, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

ІІІ місце – Анна ХИЖНЯК, керівник гуртка Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва»;

Аліна ХАНДУРІНА, керівник гуртка Комунального закладу Путивльської районної ради Сумської області – районного центру позашкільної освіти;

Олена КУЛІШ, керівник гуртка комунальної організації (установа, заклад) Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко» Шосткинської міської ради;

за науково-технічним напрямом позашкільної освіти –

І місце – Любов БЕСПАЛА, керівник гуртка Сумського міського Центру науково-технічної творчості молоді;

за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти –

І місце – Валентина ВЛАДИМИРОВА, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

за військово-патріотичним напрямом –

І місце – Тетяна РОМАНЧУК, керівник гуртка Комунального багатопрофільного закладу позашкільної освіти «Мистецька школа» Буринської міської ради Сумської області.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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