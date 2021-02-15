На Сумщине 42 новых случая заболевания коронавирусом На вторник, 23 февраля, в Сумской области подтверждено уже 47 806 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник добавилось 42 случая.

В Украине 4182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1236 человек; летальных случаев - 153; выздоровели - 4351 человек; осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23660, методом ИФА - 14782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11158).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 311 844 человека; выздоровели – 1 151 777 человек; летальных исходов - 25 309; проведения ПЦР-тестов - 6738144.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 454 случая;

- Винницкая область - 243 случая;

- Волынская область - 128 случаев;

- Днепропетровская область - 126 случаев;

- Донецкая область - 58 случаев;

- Житомирская область - 67 случаев;

- Закарпатская область - 224 случая;

- Запорожская область - 159 случаев;

- Ивано-Франковская область - 716 случаев;

- Киевская область - 196 случаев;

- Кировоградская область - 19 случаев;

- Луганская область - 47 случаев;

- Львовская область - 197 случаев;

- Николаевская область - 92 случая;

- Одесская область - 159 случаев;

- Полтавская область - 113 случаев;

- Ривненская область - 107 случаев;

- Сумская область - 42 случая;

- Тернопольская область - 107 случаев;

- Харьковская область - 188 случаев;

- Херсонская область - 8 случаев;

- Хмельницкая область - 118 случаев;

- Черкасская область - 140 случаев;

- Черновицкая область - 468 случаев;

- Черниговская область - 6 случаев.