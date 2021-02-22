Сумские патрульные остановили очень пьяного водителя (видео) Едва держался на ногах: сумские патрульные остановили водителя с признаками сильного опьянения.

Автомобиль Daewoo Matiz патрульные остановили на улице Ремесленной. Едва выйдя из машины, водитель сразу же сам признался инспекторам, что он очень нетрезв. Это было заметно невооруженным глазом, ведь мужчина едва держался на ногах, а речь его была вялой и неразборчивой.

Освидетельствование на состояние опьянения 46-летний мужчина все же отказался проходить как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения. На него патрульные составили административный материал по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления водителя отстранили.