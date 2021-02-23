На Сумщине 47 806 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 23 февраля в Сумской области 47806 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек (Бурынский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 3, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 11, Сумы - 11, Сумской район - 5, Ямпольский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 660 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Кролевецкий район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45226 человек, из них за минувшие сутки - 214 (Белопольский район - 11, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 1, Глухов - 5, Глуховский район - 2, Конотоп - 4, Краснопольский район - 11, Кролевецкий район - 13, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 3, Ромны - 34, Роменский район - 9, Середина-Будский район - 1, Сумы - 83, Сумской район – 10, Шостка - 14 Шосткинский район - 1).