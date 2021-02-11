В Шостке прошел тарифный митинг Сегодня, 21 февраля, в центре города в рамках всеукраинской акции состоялся очередной тарифный митинг.

К присутствующим (в основном пришли люди пенсионного возраста) обратилась Наталья Максина. Она рассказала о том, что объявлен сбор подписей под требованиями к центральной власти, пишет Шостка.инфо.

Каковы требования шосткинцев? Во-первых, обеспечить потребителей газом украинского производства (по себестоимости), во-вторых, полностью отменить плату за транспортировку газа, в-третьих, оставить в силе тарифы на электроэнергию по объемам потребления (до 100 кВт/час в месяц – 0,9 грн./кВт).

Кроме того, Наталья Максина выступила за созыв внеочередной сессии горсовета, на которой бы депутаты рассмотрели вопрос тарифов (в том числе, и на тепло). «Если они соберут внеочередную сессию, рассмотрят все вот эти вопросы, которые мы сейчас записали, и примут решение о том, что будут отстаивать наши права и с этим решением сессии поедут в Киев, только тогда будет результат», – сказала она.

По итогам митинга единогласно была принята резолюция.

Напомним, на недавней сессии горсовета депутаты обратились к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров, НКРЭКУ относительно несогласия с увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Центральную власть призвали остановить рост тарифов на коммунальные услуги (на газ, электроэнергию, тепло), на поставку тепловой энергии ШП «ХаЭР», тарифы для которого устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обеспечить тарифы на газ на уровне сентября 2020 г., отменить решение Нацкомиссии, которым установлены тарифы на транспортировку газа.

Кроме того, оставить в силе тарифы на электроэнергию по объемам потребления (до 100 кВт/час в месяц – на уровне 0,9 грн./кВт), увеличить существующие социальные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг, в рамках которых государство предоставляет людям субсидии, провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей.