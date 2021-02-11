Глуховская биатлонистка с «серебром» на Кубке IBU В заключительный день соревнований Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли первыми на старт гонки преследования вышли девушки.

И персьют стал невероятно интересным своими перестановками по ходу гонки, особенно учитывая, что со старта девушки уходили с высокой плотностью результатов. И вдвойне приятно, что активное участие в борьбе за призовые места принимала глуховчанка Анна Кривонос, накануне остановившаяся всего в 0,2 секунды от подиума, пишет biathlon.com.ua.

Но невозможно, чтобы не везло бесконечно! Особенно когда для успеха прикладываешь максимум усилий. Сегодня Аня была настроена на максимальный результат, и провела преследование предельно сосредоточенно и заслуженно завоевала первый во взрослой карьере личный подиум!

Лишь последний из 20-ти выстрелов не покорился нашей спортсменке, и не позволил выиграть гонку. Но для азарта контактной борьбы персьюта один круг штрафа – мастерский результат! А серебро гонки – достойная награда!!! Поздравляем, Аня!!!

Быстрее украинки оказалась лишь представительница Германии Анна Вайдель, которая также допустила всего одну ошибку в гонке, поднявшись на первое место после старта с седьмой позиции. Да и вообще, подиум персьюта был перекроен полностью в сравнении со спринтом: бронзу завоевала Рагнильд Фемштейневик, которая вчера была восьмой. При этом норвежка перед последним рубежом была безоговорочным лидером, но в стойке допустила две ошибки.

Кубковые очки на соседних позициях заработали еще две девушки из нашей команды. Надежда Белкина и Ирина Петренко огневые рубежи провели с двумя штрафами. Но если Наде этот результат позволил подняться на 23-е место с 28-го, то у Иры скорость в гонке не задалась совсем, и она финишировала следом за подругой по сборной, при том, что стартовала 16-й.

Те же два промаха у Валерии Дмитренко и прогресс с 58-го места на 48-е. Заработать кубковые очки Лере помешал слабый ход по дистанции – даже с чистой стрельбой рассчитывать на попадание в топ-40 сегодня было проблематично.

В общем зачете Кубка IBU Анна Кривонос после сегодняшнего успеха стала лучшей из украинок. Заработав 54 балла за второе место, Аня вошла в двадцатку лучших и теперь занимает в тотале 16-е место! Лидерство здесь сохраняет немка Ванесса Фогт, несмотря на слабое выступление в преследовании, в котором она финишировала на 19-м мест после старта с пятой позиции.

Гонка преследования. Женщины

1. Анна Вайдель (0+0+0+1) 26:13,7

2. Анна Кривонос (0+0+0+1) +9,4

3. Рагнильд Фемштейневик (0+0+0+2) +15,0

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23. Надежда Белкина (0+0+1+1) +2:13,6

24. Ирина Петренко (1+0+0+1) +2:22,2

48. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) +4:35,1