В Ахтырке на пожаре погиб человек Сегодня, 21 февраля, в 00:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по переулку Якова Щеголева в г. Ахтырка.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены облицовка стен на площади до 30 кв. м, пол на площади до 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление, из-за чего, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 1 км от очага горения. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 1:08 возгорание локализовали, а в 3:15 - полностью ликвидировали. В результате пожара погиб хозяин дома, 1969 г.р.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания устанавливаются.