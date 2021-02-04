В Сумах почтили «афганцев» Сегодня, 15 февраля, в Сумах провели торжественный митинг, посвященный Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

«32 года назад 15 февраля последнтй солдат покинул территорию Афганистана. Все ребята, которые вернулись, и сегодня имеют воспоминания о страшных событиях. Но те времена сформировали нас как действительно достойных людей. И мы должны помнить о своих боевых друзьяхй, уважать матерей, воспитавших героев, - отметил Василий Хома, обращаясь к боевым побратимах, ведь он и сам участвовал в той войне. - Я хочу поздравить героев, героев войны в Афганистане, которую все мы прошли с достоинством. Здоровья вам, благополучия и всего наилучшего».

За весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, активную гражданскую позицию, патриотическое воспитание молодежи и по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств почетной грамотой главы Сумской облгосадминистрации награжден Леонид Гурский - член Сумской городской организации украинского союза ветеранов Афганистана.

Также глава облгосадминистрации вручил почетные грамоты участникам боевых действий в Афганистане Виктору Забуге и Владимиру Клипе - за добросовестную службу, весомый личный вклад в дело социальной защиты пенсионеров, участников боевых действий на территории других государств.