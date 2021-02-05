В Сумах пенсионер отдал фейковому полицейскому больше 30 тыс. грн Пожилой мужчина, который пытался защитить своего сына, отдал мошеннику более 30 000 гривен.

За помощью в полицию обратился житель города Сумы. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись правоохранителем, сообщил, что его сын совершил дорожно-транспортное происшествие и под предлогом непривлечения его к ответственности озвучил необходимую сумму. Через некоторое время в квартиру потерпевшего пришел неизвестный мужчина, которому первый передал деньги в сумме 1000 евро и 1300 гривен.

Поняв, что стал жертвой аферистов дедушка позвонил в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.