Дело гибели сумской студентки под колесом троллейбуса: в суде слушали свидетеля

На заседании водитель троллейбуса, которая в то время работала на таком же маршруте, рассказала об остановке, возле которой погибла девушка, пишет Суспільне.
Первым, свидетеля Галину Тимошенко, спрашивал прокурор Сергей Иваненко:
- По вашему мнению, она отвечала требованиям безопасности в то время? Можно было высаживать пассажиров, был там заездной «карман»?
- Ничего, то что и сейчас там - дорога.
- Вам как водителю там безопасно высаживать пассажиров?
- У меня есть остановка. Я еду в первой полосе, у бордюра. На бордюр я имею право высадить пассажиров.
Представительница потерпевшей Оксана Сердюк говорит:
- О доведении решения городского совета, Вы на вопрос прокурора говорили, что вам эти решения доводятся. Скажите, пожалуйста, каким образом это происходит?
-На инструктажи нам доводят, затем - каждому, под подпись решение городского совета, что с такого числа входит в силу то-то. Сегодня введена остановка там – «Лавина» или «Ивана Сирка».
- А вы подписывали?
- Подписывала, что ознакомлена. Не знаю решения или не решение, но подписывала.
Дело смертельной аварии с участием троллейбуса в суде слушают четвертый год. В нем - трое обвиняемых: водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Всего должны заслушать более 50 свидетелей. Следующее заседание назначили на 11 февраля.