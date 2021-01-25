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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:49110

Дело гибели сумской студентки под колесом троллейбуса: в суде слушали свидетеля

В Заречном райсуде Сум 2 февраля слушали свидетеля аварии, в которой под колесом троллейбуса погибла студентка.

На заседании водитель троллейбуса, которая в то время работала на таком же маршруте, рассказала об остановке, возле которой погибла девушка, пишет Суспільне.

Первым, свидетеля Галину Тимошенко, спрашивал прокурор Сергей Иваненко:

- По вашему мнению, она отвечала требованиям безопасности в то время? Можно было высаживать пассажиров, был там заездной «карман»?

- Ничего, то что и сейчас там - дорога.

- Вам как водителю там безопасно высаживать пассажиров?

- У меня есть остановка. Я еду в первой полосе, у бордюра. На бордюр я имею право высадить пассажиров.

Представительница потерпевшей Оксана Сердюк говорит:

- О доведении решения городского совета, Вы на вопрос прокурора говорили, что вам эти решения доводятся. Скажите, пожалуйста, каким образом это происходит?

-На инструктажи нам доводят, затем - каждому, под подпись решение городского совета, что с такого числа входит в силу то-то. Сегодня введена остановка там – «Лавина» или «Ивана Сирка».

- А вы подписывали?

- Подписывала, что ознакомлена. Не знаю решения или не решение, но подписывала.

Дело смертельной аварии с участием троллейбуса в суде слушают четвертый год. В нем - трое обвиняемых: водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Всего должны заслушать более 50 свидетелей. Следующее заседание назначили на 11 февраля.

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