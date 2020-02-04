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100-летний житель Сумщины поделился секретами долголетия

«Не злоупотреблял алкоголем, интересовался жизнью и историей", - так о секретах своего долголетия говорит Сергей Загорулько с Сумщины.

30-го января житель села Рясное отметил 100-летний юбилей, пишет Суспільне.

Жизненный путь Сергея Загорулько начался 30 января 1921 года в многодетной селянской семье. Окончив школу, получил специальность ветеринара. А в 20 лет ушел на фронт. Воевал на Воронежском, Степном фронтах, участвовал в боях на Курской дуге. Самые яркие воспоминания военных лет - контузия и сбитый немецкий самолет.

«Разорвался снаряд, ранение - в ногу. Меня просто отбросило метров на 10 и забросало землей. Санитары откопали. Во взводе - три установки, у каждой - по три человека, и вот налетел немецкий самолет - мы его сбили», - вспоминает он.

После ранения 11 месяцев провел в госпитале. Там познакомился с будущей женой – фельдшером-акушеркой. В браке Сергея и Софии родились 3 дочери. Затем в семье появились 5 внуков и 9 правнуков. София Загорулько умерла 17 лет назад.

«Жену я очень любил. Она - бедовая, меня прекрасно понимала, начиная с больницы. Я очень переживал ее смерть. Она дожила до большого возраста, на 7 лет меня старше», - говорит юбиляр.

В 1986 году мужчина ушел на пенсию. В доме с Сергеем Спиридоновичем живет одна из его дочерей - Раиса Карпова. Рассказывает: здоровье отца ухудшилось несколько лет назад. До 95-ти оставался активным. До сих пор смотрит по телевизору новости и ток-шоу, ежедневно делает записи в свой дневник. Последний насчитывает 38 томов.

«Строгий, очень строгий. Или самолюбивый, такой, привык, чтобы все в порядке. Не дай Бог, чтобы на столе у него не так положу: «Ты чего сюда лезешь?». То его хозяйство. Все, чтобы по полочкам, чтобы лежало. Любит, чтобы выбрит был вовремя, умыт, вожу его туда-сюда. Ухаживаю за ним практически с 2001 года», - рассказывает она.

«Никаких ярких моментов в жизни у меня не было. Конечно, жил, работал, дружил с людьми, меня понимали хорошо. Я их понимал. Друзей особо нет, потому что нет моего возраста. Я только занимаюсь (меня уже и дочь ругает) чтением газет и книг, каждый день. Это у меня болезнь», - говорит Сергей Спиридонович.

Старейший житель села Рясное проживает на улице Молодежная. К семье бывшего ветеринара с соседних улиц приходят кошки: всех пускают погреться и угощают. За годы своей жизни Сергей Спиридонович лечил различных соседских животных.

«Мы и корову держали, и кроликов. Приходил, всех лечил. Надо мне что-то - иду: «Спиридонович!». Он никогда не отказывал, такой добрый человек. Много лет дружим», - говорит соседка Зинаида Гюнтер.

На вопрос о секретах своего долголетия Сергей Загорулько отвечает так: «Я не занимался особенно выпивкой, этим организм не разрушал. Интересовался жизнью, историей, вел здоровый образ жизни».

По информации департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации, в Сумской области по состоянию на 1 января проживает 31 житель в возрасте 100 лет и старше. Старейшая женщина живет в Тростянце. Ей -107 лет.

Общество 100-летний юбилей
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