Вже другий губернатор Сумщини за рік заговорив про відродження садиби Харитоненка Голова облдержадміністрації Василь Хома ініціював створення робочої групи, яка займатиметься питаннями, пов’язаними з відновленням цієї унікальної пам’ятки архітектури.

«Днями разом із народним депутатом Тетяною РЯБУХОЮ ми оглянули Садибу Івана Харитоненка, і я на власні очі переконався в її унікальності. Впевнений, коли ми реалізуємо проєкт з її реставрації, це буде потужна візитівка Сумщини», – повідомив Василь Хома.

Під час наради щодо відновлення Садиби відомого в Україні цукрозаводчика і мецената Івана Харитоненка перший проректор Сумського державного університету Василь КАРПУША та керівник Координаційного центру гуманітарної політики університету Ніна СВІТАЙЛО наголосили на необхідності перетворення Садиби в культурний кластер.

«Відроджена Садиба має бути відкритою для різних верств населення, різних форм діяльності в сфері культури, в тому числі для громадських проєктів, які реалізовуватимуться на базі відродженої Садиби, для молодих креативних людей, – зазначила Ніна Світайло. – Адже сьогодні ми бачимо, що в деяких утворених територіальних громадах культурний напрямок фінансується за залишковим принципом. І створення цього центру стане прикладом розвитку культури в області».

Директор Департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир БИКОВ говорив про унікальність Садиби, яка має кілька будівель, тому тут цілком можливо розвивати різні напрямки культури. Але обов’язково в Садибі має розміститися філіал Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького, більша частина колекції якого знаходиться в запасниках.

Під час обговорення Василь Хома підкреслив, що має ідею щодо створення опікунської ради з питань відродження та охорони культурної спадщини родини Харитоненків, для того, щоб можна було залучати кошти інвесторів, зокрема, для відновлення цієї садиби.

«До складу опікунської ради мають входити відомі особистості Сумщини, меценати, культурні діячі, – наголосив очільник облдержадміністрації. – А першочергово я ініціюю створення робочої групи, що займатиметься питаннями, пов’язаними з відновленням цієї унікальної пам’ятки архітектури. До складу цієї групи пропоную включити народного депутата Тетяну Рябуху, яка є ідейним натхненником і рушієм відродження Садиби Харитоненка. Думаю, спільними зусиллями ми зробимо все можливе, щоб ця Садиба стала культурною перлиною Сумської області».

Довідково. Комплекс «Садиба Харитоненка» (1860-1880 рр), що розташований в м. Суми, є архітектурною пам'яткою національного значення. До комплексу на той час входили торгова контора, родова садиба з господарськими приміщеннями і сад. У 1912-1913 роках син Івана Харитоненка Павло провів ремонт всіх будівель, в т.ч. будинку контори, яка стала двоповерховою. Стайні і льодовики також стали новими і зручними, а сад, що розкинувся на березі річки Псел, удосконаленим. До Другої світової війни в приміщенні контори розміщувався дитячий санаторій, під час війни був шпиталь, у повоєнний час – контора цукротресту, міська поліклініка, центральна районна лікарня. Після 1991 року тут розміщувалося міське управління архітектури. Були спроби відремонтувати приміщення Садиби, місто Суми передало Садибу у власність Національного банку України, потім на баланс Міністерства освіти України.

Місцем для арт-фестивалів, музейних експозицій, майстер-класів, кінопоказів та урочистої реєстрації шлюбів - у Сумах стане «Садиба Харитоненка». Питання реставрації унікальної пам’ятки архітектури зрушило з місця зусиллями народної депутатки. Обраниця разом із очільником Сумської ОДА оглянула комплекс, який буде відновлено в рамках національного проєкту «Велике будівництво».