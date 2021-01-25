В Ромнах горел автомобиль и гараж (видео) 1 февраля в 17:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля и гаража по 2-му переулку Полтавскому в г. Ромны.

О пожаре сообщил владелец. По предварительным данным, пожар возник во время ремонтных работ, которые проводил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 6 кв. м, вещи домашнего обихода и автомобиль OPEL Kadet. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные хозяйственный и соседский жилой дома.

В 18:07 возгорание локализовали, а в 18:25 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.