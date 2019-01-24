На Сумщине от взрыва газа пострадала женщина

В Ахтырском районе в результате взрыва бытового газа травмировалась женщина. Об этом рассказал специалист отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко, пишет Суспільне.
Произошло это 1 февраля, около 5.15 в селе Добрянское. Предварительно женщина, 1950 года рождения, включила газовую плиту, и произошел взрыв. Она получила ожоги лица и рук. От взрыва в доме вылетели окна.
По информации представителя управления ГСЧС в Сумской области Олега Стрилки, в службу вызова по поводу этой ситуации не поступало.
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