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Сергей Скакун
Сергей Скакун
02.02.2021 15:07592

На Сумщине от взрыва газа пострадала женщина

На Сумщине в результате взрыва бытового газа травмировалась женщина.

В Ахтырском районе в результате взрыва бытового газа травмировалась женщина. Об этом рассказал специалист отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко, пишет Суспільне.

Произошло это 1 февраля, около 5.15 в селе Добрянское. Предварительно женщина, 1950 года рождения, включила газовую плиту, и произошел взрыв. Она получила ожоги лица и рук. От взрыва в доме вылетели окна.

По информации представителя управления ГСЧС в Сумской области Олега Стрилки, в службу вызова по поводу этой ситуации не поступало.

Право Взрыв газа
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