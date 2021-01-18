В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание дачных домов (видео) 27 января в 16:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Николая Немолота в г. Конотоп.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место пожарные установили, что из-за позднего вызова огонь уже полностью охватил один дом и перекинулся на еще один рядом расположенный, в котором горел пол на площади до 1 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода.

В 17:10 возгорание локализовали, а в 17:43 потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.