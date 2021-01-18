В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание дачных домов (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию на место пожарные установили, что из-за позднего вызова огонь уже полностью охватил один дом и перекинулся на еще один рядом расположенный, в котором горел пол на площади до 1 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода.
В 17:10 возгорание локализовали, а в 17:43 потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.