В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

Пожар обнаружили соседи и сообщили хозяйке, которая сразу вызвала спасателей. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 11:08 возгорание локализовали, а в 11:38 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.