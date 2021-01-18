В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 27 января в 10:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Мазепы в г. Шостка.

Пожар обнаружили соседи и сообщили хозяйке, которая сразу вызвала спасателей. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 11:08 возгорание локализовали, а в 11:38 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.