В Сумской ОГА похвастались успехами аграриев По информации областного Департамента агропромышленного развития, согласно статистическим данным по итогам 2020 года Сумщина занимает первое место среди регионов Украины по урожайности зерновых и зернобобовых культур, третье - по валовому производству зерна, пятое - по урожайности кукурузы на зерно.

Во всех категориях хозяйств Сумской области произведено продукции сельского хозяйства (в постоянных ценах 2016 года) на сумму 31,4 мдрд гривен (104,1% к уровню 2019 года), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях области - на сумму 24,8 млрд гривен (105,4%), хозяйствах населения – 6,6 млрд гривен (99,4%).

При этом продукции отрасли растениеводства во всех категориях хозяйств области произведено на сумму 27,5 млрд гривен (104,9%), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 23,4 млрд гривен (105,9%).

Объем произведенной продукции животноводства составил 3,9 млрд гривен, или 98,6% к уровню 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях области – 1,4 млрд гривен (98,3%).

По темпу производства продукции сельского хозяйства Сумщина занимает второе место среди регионов Украины.

Эти результаты достигнуты в первую очередь за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и, соответственно, увеличение объемов производства продукции отрасли растениеводства. В 2020 году зерновые и зернобобовые культуры в области обмолочено на площади 670,7 тыс. га, намолочено 4856 тыс. тонн зерна, что на 9,4% больше соответствующего периода 2019 года. Средняя урожайность при этом составила 72,4 ц/га, что на 7,2 ц/га выше соответствующего периода 2019 года.

Сумщина занимает первое место среди регионов Украины по урожайности зерновых и зернобобовых культур, пятое - по урожайности кукурузы на зерно (87,1 ц/га) и третье - по валовому производству зерна.

В 2020 году в области собрано 1,1 млн тонн масличных культур, что является рекордным показателем за всю историю Сумщины. на площади 278,2 тыс. гектаров собрано 900 тыс. тонн подсолнечника (5-е место среди регионов Украины) при урожайности 32,3 ц/га (второе место среди регионов Украины).

В отрасли животноводства в 2020 году среди регионов Украины по численности поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, по сельскохозяйственным предприятиям Сумщина занимает 7-е место, по валовому производству молока – 8-е место.