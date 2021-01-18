«House of Europe» пропонує сумчанам грант на персональний медійний проєкт

Грант пропонує до 4 тис. євро на особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії.

Темою проєкту може стати будь-яка, проте в пріоритеті те, що корисне широкій аудиторії, – боротьба з фейками, маніпуляціями та іншими елементами гібридної війни; журналістська етика, цінності та інструменти; конвергентна журналістика (мультимедійна журналістика); самооплатність та незалежність медіа; культурна журналістика; економічна журналістика.

Дедлайн подачі проєктної заявки – 15 лютого 2021 року (до 15:00 за київським часом).

Детальніше про умови отримання гранту на особистий проєкт можна дізнатися на сайті «House of Europe».