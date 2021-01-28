В Сумах авто врезалось в припаркованную машину и столб 27 января, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Чехова.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Audi A6, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справился с управлением, после чего допустил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Passat и электроопору. Вследствие ДТП транспортные средства и дорожное сооружение получили повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Audi A6 админматериалы по ст. 139 (повреждение дорожной сооружения) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.