Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты С 1 марта 2021 года Укрзализныця планирует проиндексировать цены на железнодорожные билеты.

В соответствии с индексацией, проезд будет ежемесячно дорожать на 2%.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на финансовую отчетность компании.

«В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.», - сообщают в Укрзализныце.

Отметим, что новые цены на билеты могут серьезно ударить по кошелькам украинцев.

Наиболее ощутимым будет повышение стоимости проезда в поездах «Интерсити». К примеру, если проезд из Киева во Львов в первом классе «Интерсити» сейчас стоит 676 гривен, то после подорожания цена билета может вырасти до 811 гривен.

В Министерстве инфраструктуры Украины советуют людям, которые часто пользуются услугами Укрзализныци покупать билеты заранее – при покупке билета заблаговременно можно сэкономить до 40% его стоимости, чем при покупке в день отправления поезда.