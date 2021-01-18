Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Михаила Злобинского Мужчина ушел из дома 24 января и до настоящего времени назад не вернулся.

Работники полиции ведут поиски 73-летнего жителя Шостки и обращаются за помощью к гражданам. На вид пенсионеру 70 лет, ростом 160-165 см, полного телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза. Зубы вставные.

Был одет в замшевую черную куртку с красными и белыми полосами и серые штаны. На голове имел кожаную фуражку с искусственным коричневым мехом. Обут в коричневые ботинки по типу военных берцев.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мужчины разослано во все отделы и отделения полиции области.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Михаила Злобинского, просьба сообщить в Шосткинского районного управления полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.