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Юрий Чмырь готов возглавить «Нефтегаз» и добиться снижения тарифов

Волной массовых протестов начался в Украине 2021-й год. Причина - непосильные тарифы на коммунальные услуги.

Кабинет министров Украины обещал снизить стоимость в половину, а «Нафтогаз» поступил наоборот – взвинтил цену на газ почти в два раза. Вместе с тарифом на транспортировку, навязанного украинцам с 2020 года, люди получают шокирующие суммы в платежках. Такого «подарка под елочку» наши граждане точно не ждали.

Руководство Кабмина поставило народ перед выбором: или оплачивать коммуналку, или содержать свои семьи. И все это безобразие происходит в период пандемии и карантина, когда многие потеряли работу, находятся в весьма затруднительном материальном положении, не знают, каких сюрпризов еще ждать от правительства. 

Тарифные митинги прошли почти во всех городах. Протесты были и на Сумщине. Еще бы: с 1 января цена газа для населения, установленная для АТ «Сумыгаз», составила 9,9 грн за куб! Многочисленные митинги прошли в Сумах, Тростянце, Ахтырке, Белополье, Шостке, Глухове, Конотопе.  Жители разных городов обратились к Кабмину и руководству «Нафтогаза» с призывом снизить необоснованно высокую плату за газ и тепло, а также отменить тариф на транспортировку газа. Негодование людей понятно и объяснимо – у большинства протестующих, находящихся фактически за чертой бедности, просто нет средств оплачивать «драконовские» платежки.

В соцсетях горожане пишут о шокирующих счетах, которые им пришли за отопление частных домов за декабрь. Вместе с доставкой газа отопление небольшого частного дома обошлось до 4000 гривен! С ностальгией сумчане вспоминают, как в 2013 платили за отопление 300 гривен, а сейчас в 10 раз больше!

К примеру, жители областного центра (г.Сумы) не понимают, каким образом стоимость услуги по доставке выросла на 50%. Если цена на газ формируется с учетом европейского рынка, то стоимость транспортировок “голубого топлива” точно определяется в Украине.

Откуда такие заоблачные тарифы на газ? Ситуацию, комментирует руководитель фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» в Сумском областном совете Юрий Чмырь:

«Дело в том, что в 2014 году правительство Яценюка под давлением МФВ приняло решение о повышении стоимости газа. Тогда наших граждан убеждали в необходимости поднятия цен до рыночного уровня в обмен на кредиты европейских партнеров. Уже в 2015 году тариф на газ для населения, которое пользуется им для отопления, составлял 3600 гривен за тысячу кубометров. Как следствие подобной политики в угоду международных кредиторов тарифы с каждым годом пошли в рост. Кроме того, правительство отказалось от прямых поставок газа и пообещало увеличить собственную добычу. Однако вместо этого Украина покупает все тот же российский газ, но с европейских хабов и хранилищ с огромной наценкой от первоначальной стоимости.

18 января 2021 года Кабмин Шмыгаля под угрозой отставки, с барского плеча утвердил цену – 6,99 гривен за кубометр. Плюсуем цену на доставку – 1,79 гривен. Итого – 8,78 гривен за кубометр. Это в разы больше, чем тарифы на газ, которые действовали в 2010-2013 годах. Напомню, что на протяжении этих 4 лет цена была одинаковой и равнялась 72,5 копейки за кубометр газа. Столь резкий скачек абсолютно необоснованный!  К примеру, я готов возглавить НАК “Нафтогаз Украины” и привести цены в соответствие с реальными возможностями потребителей. Это будет ощутимое снижение тарифов, которое сегодня ждут люди во всей стране. На самом деле речь идет о несложных расчетах, и я готов это сделать!»

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