На Сумщині відбудеться презентація виставки «Українська революція 1917-1921 років: регіональний вимір»

Виставка складається з 14 тематичних банерів, кожен з яких присвячений окремому регіону України або ареалу діяльності українського національного руху. Зокрема, йдеться про Київщину, Полтавщину, Волинь, Поділля, Слобожанщину, Галичину, Крим тощо. Матеріали виставки демонструють, як боротьба за незалежну Україну об’єднала на початку ХХ ст. усі українські землі – від Криму і Слобожанщини до Закарпаття й Буковини.

Підготував виставку «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» Український інститут національної пам’яті. У роботі над створенням виставки взяли участь співробітники регіональних представництв інституту. Кожен з них запропонував важливі віхи та акценти для представлення подій Української революції у своєму краї. Завдяки архівним, музейним та приватним колекціям, наданим у розпорядження авторів, виставка наповнилася унікальними фотографіями тієї доби. Обраний авторами підхід дозволив переконливо продемонструвати, що революційні події 100 років тому мали загальноукраїнський характер: на сході і заході, півночі та півдні – скрізь в Україні відбулося національне пробудження, почалося державотворення.

Електронний варіант виставки доступний за посиланням.