Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:06328

На Сумщині відбудеться презентація виставки «Українська революція 1917-1921 років: регіональний вимір»

22 січня Україна відзначала День Соборності, а 29 січня вшановується пам’ять Героїв Крут. З нагоди відзначення цих пам’ятних дат 29 січня о 15.00 у приміщенні Сумської обласної універсальної бібліотеки відбудеться презентація виставки «Українська революція 1917-1921 років: регіональний вимір».

Виставка складається з 14 тематичних банерів, кожен з яких присвячений окремому регіону України або ареалу діяльності українського національного руху. Зокрема, йдеться про Київщину, Полтавщину, Волинь, Поділля, Слобожанщину, Галичину, Крим тощо. Матеріали виставки демонструють, як боротьба за незалежну Україну об’єднала на початку ХХ ст. усі українські землі – від Криму і Слобожанщини до Закарпаття й Буковини.

Підготував виставку «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» Український інститут національної пам’яті. У роботі над створенням виставки взяли участь співробітники регіональних представництв інституту. Кожен з них запропонував важливі віхи та акценти для представлення подій Української революції у своєму краї.  Завдяки архівним, музейним та приватним колекціям, наданим у розпорядження авторів, виставка наповнилася унікальними фотографіями тієї доби. Обраний авторами підхід дозволив переконливо продемонструвати, що революційні події 100 років тому мали загальноукраїнський характер: на сході і заході, півночі та півдні – скрізь в Україні відбулося національне пробудження, почалося державотворення.

Електронний варіант виставки доступний за посиланням.

 
 
 
Общество

Новости

На Сумщине 45362 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:52
В Конотопе сбили 14-летнего парня
Сегодня 11:30
В Сумах почтили память жертв Холокоста
Сегодня 11:18
В Шостке полиция проводит проверку по факту отравления четырех человек угарным газом
Сегодня 11:09
В Сумах родителям погибших АТОшников вручили награды детей
Сегодня 11:08
Нагадування роботодавцям Сумщини
Сегодня 10:49
На Сумщине сбили велосипедиста
Сегодня 10:47
На Сумщине замглавы ОТГ поймали на взятке
Сегодня 10:35
В Сумах коммунальщики годами не застекляют разбитые остановки
Сегодня 10:28
На Сумщине уменьшается количество занятых ковидных коек
Сегодня 10:17
На Сумщині відбудеться презентація виставки «Українська революція 1917-1921 років: регіональний вимір»
Сегодня 10:06
Які послуги служби зайнятості Сумщини користувалися найбільшим попитом у 2020 році?
Сегодня 10:05
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Вчера 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.