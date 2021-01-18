Які послуги служби зайнятості Сумщини користувалися найбільшим попитом у 2020 році? Минулий рік став складним для багатьох. Світова пандемія негативно відобразилася на економіці та ринку праці.

- Статистика свідчить, що рівень зайнятості скоротився в усіх районах та містах, а також серед усіх вікових груп населення Сумської області. Це у свою чергу підвищило попит на послуги обласної служби зайнятості, - розповідає директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Послугами обласної служби зайнятості протягом 2020 року скористалися майже 71 тисяча громадян, які шукали роботу, з них 49653 осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Найбільше серед них жінок – 57,7%, молоді до 35 років – 27,7%, жителі сільської місцевості складають 34,1%. Допомогу по безробіттю отримували 14771 чоловік. Її середній розмір у листопаді-грудні минулого року становив 3371 грн.

За словами посадовця, за активного сприяння служби зайнятості торік було працевлаштовано близько 18 тис. осіб.

Професійне навчання за сприяння обласної служби зайнятості проходили 5526 безробітних, більшість з них навчалися в Сумському центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру торік було залучено 2000 осіб. Це і благоустрій територій, і впорядкування місць поховань, супровід людей з інвалідністю, відбудова історичних пам’яток тощо.

Більше 6 тисяч роботодавців тісно співпрацювали з центрами зайнятості. Кількість вакансій у базі даних обласної служби зайнятості протягом року – більше 25 тисяч одиниць.

Протягом 2020 року службою зайнятості вживалися заходи щодо пом’якшення наслідків карантинних обмежень та зростання рівня безробіття, зокрема, за допомогою активних програм зайнятості. Зокрема, область залишається серед лідерів стосовно підтримки малого та середнього бізнесу на час карантину, передбаченої Урядом України. Для більш як 17-ти тисяч осіб прийнято 12 тисяч позитивних рішень, завдяки яким Сумщина загалом отримала майже 126 мільйонів гривень компенсації.

Обласна служба зайнятості звертає увагу на широкий перелік послуг для громадян та роботодавців, адаптованих до потреб різних клієнтів.