На Сумщине уменьшается количество занятых ковидных коек По состоянию на 27 января количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывает 1744 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

За исключением детских, заняты больными - 327 коек, что составляет 18,8%, кроме того пациентами с подозрением на COVID-19 - 121 койка. Общее количество детских коек - 115, заняты больными - 2, что составляет 1,7%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 13 коек. Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

Подробная информация о заполненности коек (процент) в учреждениях здравоохранения Сумской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 по ссылке: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.