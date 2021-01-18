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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 37 новых случаев CIVID-19, в Украине - 2779

На утро 26 января в Сумской области подтверждено уже 45277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник добавилось 37 новых случаев. 366 человек выздоровели, - всего 41691. Умерло 2, - всего 604. Болеют 2982.

В Украине - 2779 новых случаев. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 891 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 12538 человек; осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441).

За все время пандемии в Украине заболело - 1197107 человек; выздоровели - 965 835 человек; летальных исходов - 22 057; проведения ПЦР-тестов - 6125257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 375 случаев;

- Винницкая область - 53 случая;

- Волынская область - 93 случая;

- Днепропетровская область - 108 случаев;

- Донецкая область - 46 случаев;

- Житомирская область - 20 случаев;

- Закарпатская область - 103 случая;

- Запорожская область - 276 случаев;

- Ивано-Франковская область - 255 случаев;

- Киевская область - 78 случаев;

- Кировоградская область - 17 случаев;

- Луганская область - 56 случаев;

- Львовская область - 167 случаев;

- Николаевская область - 30 случаев;

- Одесская область - 211 случаев;

- Полтавская область - 100 случаев;

- Ривненская область - 81 случай;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 95 случаев;

- Харьковская область - 207 случаев;

- Херсонская область - 37 случаев;

- Хмельницкая область - 15 случаев;

- Черкасская область - 122 случая;

- Черновицкая область - 192 случая;

- Черниговская область - 5 случаев.

Общество
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