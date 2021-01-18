На Сумщине 37 новых случаев CIVID-19, в Украине - 2779

За понедельник добавилось 37 новых случаев. 366 человек выздоровели, - всего 41691. Умерло 2, - всего 604. Болеют 2982.
В Украине - 2779 новых случаев. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 891 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 12538 человек; осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441).
За все время пандемии в Украине заболело - 1197107 человек; выздоровели - 965 835 человек; летальных исходов - 22 057; проведения ПЦР-тестов - 6125257.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 375 случаев;
- Винницкая область - 53 случая;
- Волынская область - 93 случая;
- Днепропетровская область - 108 случаев;
- Донецкая область - 46 случаев;
- Житомирская область - 20 случаев;
- Закарпатская область - 103 случая;
- Запорожская область - 276 случаев;
- Ивано-Франковская область - 255 случаев;
- Киевская область - 78 случаев;
- Кировоградская область - 17 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 167 случаев;
- Николаевская область - 30 случаев;
- Одесская область - 211 случаев;
- Полтавская область - 100 случаев;
- Ривненская область - 81 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 95 случаев;
- Харьковская область - 207 случаев;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черкасская область - 122 случая;
- Черновицкая область - 192 случая;
- Черниговская область - 5 случаев.